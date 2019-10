Simona Ventura troppi interventi al volto e sul corpo ‘Irriconoscibile’: il video di Striscia La Notizia smaschera la conduttrice

Simona Ventura ha ceduto al fascino del bisturi? A quanto pare sì. La conduttrice non ha potuto rifiutare i ritocchini, ma per Striscia ha fatto sin troppo

La bravissima conduttrice Simona Ventura è tornata sotto la luce dei riflettori, questa volta a mettercela è stato il programma serale di Canale Cinque Striscia La Notizia.

Simona Ventura smascherata da Striscia La Notizia

La simpaticissima Simona Ventura è una delle conduttrici più amate e apprezzate dal pubblico italiano. Una carriera invidiabile per la conduttrice che ha ottenuto il suo successo grazie ai suoi sorrisi e alla sua tenacia. La Ventura infatti ha una carriera ricca di successi, conquistando il pubblico in diversi programmi televisivi. Partendo appunto da Quelli che il calcio su Rai 1 per finire poi a condurre un programma d’amore su Canale Cinque Temptation Island.

Anni di grande successo per Simona che ha segnato particolarmente la sua carriera cambiando di anno in anno i suoi ruoli all’interno dei programmi televisivi. Pare però che a cambiare non siano stati solo i suoi ruoli, pare infatti che Striscia La notizia abbia messo la simpatica conduttrice nella temuta rubrica dei vip “Fatti e Rifatti”.

La Ventura a Fatti e rifatti

La bella conduttrice Simona Ventura pare che sia finito nel mirino della rubrica di Striscia La notizia Fatti e Rifatti. Secondo il programma satirico serale, la conduttrice sarebbe cambiata notevolmente nel corso degli anni, sottoponendosi spesso e volentieri a diversi ritocchi al volto e non solo.

La rubrica di Fatti e Rifatti ha messo in evidenza tutto quello che secondo lo scanner test, la conduttrice avrebbe ritoccato: naso, seno e viso. E’ chiaro che col passare del tempo, chi lavora nel mondo della televisione può ritrovare nella chirurgia estetica un aiuto notevole. Ma a volte si tende ad esagerare. Simona però non ha mai cambiato la sua personalità, il suo spirito (generoso e altruista come ha dimostrato col suo sostegno a Sinisa Mihajlovic) ed è questo quello che conta veramente per il pubblico. I ritocchini si possono perdonare!