Simona Ventura, il reggiseno cede: curve in mostra, incidente bollente in vacanza per la conduttrice

Simona Ventura, il reggiseno cede: curve in mostra, incidente bollente in vacanza...

Simona Ventura, incidente piccante per la conduttrice durante le vacanze. I paparazzi l’hanno beccata mentre il reggiseno cedeva

La nota ed amatissima conduttrice Simona Ventura, ha avuto un incidente con il costume mentre si trovava in vacanza con il compagno ed i suoi figli.

Simona Ventura incidente bollente durante la doccia

La bella e simpatica Simona Ventura si sta godendo un po’ di meritato relax insieme al compagno il giornalista, Giovanni Terzi con il quale ha una relazione dall’inizio dell’anno, ed i suoi figli nella bella riviera Romagnola, prima di riprendere il lavoro.

Simona, 54 anni, appare in splendida forma, nelle foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna. Ma oltre al fisico allenato della Ventura negli scatti emerge un altro dettaglio che non passa inosservato.

L’accaduto è riportato da Today.it che parla dell’incidente hot che Simona ha avuto con la parte superiore del costume. La conduttrice si trovava in una spiaggi, a Rimini, e mentre si stava facendo la doccia il pezzo sopra del bikini viola che stava indossando scivola giù, lasciando vedere il seno.

Sono gli ultimi giorni di vacanza per la conduttrice, che presto tornerà alla conduzione di tre programmi tutti targati Rai.

I prossimi impegni della Ventura

Presto Simona Ventura tornerà in televisione con molte novità. Uno dei programmi condotti dalla Ventura sarà: ”La Domenica Ventura”.

Insieme a lei a condurre il programma Super Simo ha richiesto il suo ex marito Stefano Bettarini. Il loro ritorno sul piccolo schermo (non in senso romantico) ha fatto molto piacere ai fan.

Ancora non si hanno molte informazioni sul programma, le uniche cose note: il programma andrà in onda quotidianamente nella fascia che va dalle 12:00 fino all’una, andando così a coprire il vuoto lasciato dalla trasmissione ormai cancellata,”Mezzogiorno in famiglia“.

Non ci resta che aspettare l’inizio della trasmissione per scoprire tutti i dettagli!