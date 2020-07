Simona Ventura in bikini, chili di troppo in mostra: ‘Non mi interessa...

Simona Ventura risponde alle critiche e si mostra senza filtri in costume: “Chili di troppo? Non mi interessa più sembrare 30 enne”

E’ senza alcun dubbio uno dei volti iconici del piccolo schermo. Simona Ventura è amatissima per la sua simpatia ed il suo splendido sorriso.

Di recente, la conduttrice è stata paparazzata in vacanza insieme al suo compagno e sfoggia il suo fisico senza problemi. La sua risposta alle critiche è da applausi!

Simona Ventura, matrimonio imminente

Un periodo particolarmente positivo per la splendida Simona Ventura. Presto convolerà a nozze con il suo compagno, Giovanni Terzi. I due si sono conosciuti circa un anno e mezzo fa e durante il periodo di quarantena hanno scoperto di essere fatti l’uno per l’altro. Si è dunque acceso il loro desiderio di sposarsi presto. La conduttrice torinese ha infatti confessato che quel periodo è stato importante per maturare questa scelta:

“Io e Giovanni ci siamo scoperti ancora più simili di quanto pensavamo”

La location per la celebrazione del matrimonio è a Rimini anche se, ad oggi, non è stata ancora resa nota la data ufficiale dell’attesissimo evento.

Prima di fatidico ‘si‘, la nota presentatrice si sta godendo qualche giorno di relax insieme al suo compagno. Si mostra in costume e, senza troppi giri di parole, risponde alle critiche per il suo aspetto fisico.

Le parole della conduttrice torinese

Di recente, Simona Ventura è stata paparazzata al mare insieme al suo compagno, Giovanni Terzi. Nel dettaglio, il settimanale Vero ha condiviso uno scatto che ritrae la presentatrice torinese con indosso un bellissimo costume e la sua risposta alle critiche è da applausi. Alla nota rivista, ha dichiarato che la prova costume non la ossessione. Durante la quarantena, ammette di aver preso su qualche chilo ma :