Simona Ventura, la figlia compie 15 anni: il regalo speciale commuove tutti

Un regalo che ha lasciato tutti senza parole quello per la figlia Caterina: Simona Ventura con suo gesto commuove il web.

Un gesto che non poteva passare inosservato in rete. Per Simona Ventura e la sua famiglia oggi è un giorno speciale e andava festeggiato un gesto che potesse renderlo unico.

Un regalo che sicuramente Caterina apprezzerà. Mamma Simona ha reso speciale il compleanno della figlia con un gesto che tutti i figli vorrebbero ricevere il giorno in cui si compiono gli anni.

Simona Ventura, il gesto speciale per Caterina commuove il web

Non tutti sanno che Simona Ventura, molti anni fan, ha deciso di adottare una bellissima bimba, Caterina. La ragazza oggi ha compiuto 15 anni e può dire, di certo, di aver vissuto una vita piena d’amore nonostante tutto.

La vita non è semplice per nessuno ma per alcuni è decisamente più complicata. Tutti i bambini che per un motivo o per un altro si ritrovano a vivere senza genitori dovrebbero avere la fortuna di Caterina: incontrare delle persone che le accolgono in famiglia rendendo la loro una vita bella nella sua semplicità.

E sono #15! Sono immensamente orgogliosa della ragazza che stai diventando.. Leale, volitiva, moderna ma attaccata ai valori veri della vita. Buon compleanno , time is on your side ❤️❤️❤️



Il suo compleanno andava in qualche modo celebrato ed è per questo che mamma Simona ha voluto pubblicare su tutti i suoi account social un video che fa venire i brividi: la conduttrice ha mostrato una raccolta di foto personali con Caterina con tanto di canzone strappalacrime di Baglioni.

Un regalo bellissimo

Simona ha fatto per Caterina un regalo bellissimo che di certo la ragazza apprezzerà. Alcuni gesti valgono più di mille parole e regali materiali.

Mamma Simona ha sempre dimostrato di amare i suoi figli più di ogni altra cosa. La Ventura, infatti, ha adottato Caterina quando già aveva due figli maschi, avuti dal matrimonio con Stefano Bettarini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Una famiglia allargata quella della conduttrice che è comunque molto unita, un esempio per tutti.