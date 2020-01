La verità sulla droga, Simona Ventura ‘Mi ha fatto stare molto male’: la confessione sulle news sul suo conto

La bravissima conduttrice Simona Ventura torna a far parlare di se, questa volta però a metterla sotto la luce dei riflettori è stata proprio una dichiarazione che ha lasciato di stucco i suoi fan.

La conduttrice di Temptazion Island, dopo anni lontana dalla Rai e dalla Mediaset, è tornata di nuovo in tv, ottenendo enormi ascolti con la sua conduzione. La conduttrice in una recente intervista però, ha anche parlato del suo nuovo libro “Codice Ventura”, dove si racconta a 360° e fa delle rivelazioni inedite sulla sua vita privata e lavorativa. Una delle rivelazioni più assurde è stata proprio, qualche anno fa, l’hanno accusata di fare uso di stupefacenti.

La conduttrice. come racconta anche nel suo libro, ha sofferto molto a causa d queste voci false sul suo conto.

“È una fake news che mi ha fatto stare molto male: mi feriva l’idea di dare quell’impressione. Peraltro, non avendone mai fatto uso, nemmeno me ne accorgevo se qualcuno vicino a me ne faceva uso”