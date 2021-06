Simona Ventura: notizia inaspettata, grande delusione per la conduttrice

Le delusioni non sono mancate a Simona Ventura, la nota conduttrice di Games of Games -Gioco Loco, il programma andato in onda ieri sera su Rai 2, alle 21,20.

A rattristare la Ventura gli ascolti, per niente soddisfacenti dell’ultima puntata.

Ultima puntata non entusiasmante

Certo Simona Ventura si sarà sentita delusa. Non si sarebbe mai aspettata un tale risultato raggiunto dalla trasmissione che segnava il suo rientro sul grande schermo.

La trasmissione era partita su Rai Due martedì 25 maggio, con diversi ospiti come Sofia Bruscoli, Marco Carta e Jonathan Kashanian.

Un volto storico della televisione italiana, quello di Simona Ventura che è tra le presentatrici più amate del Paese. Infatti la celebre conduttrice che è stata per anni al timone de L’isola dei famosi, ha condotto fino a ieri Game of Games – Gioco Loco.

Si tratta di un game show basato sul format americano Ellen’s Game of Games, esportato con successo in diverse nazioni del mondo.

Poche visualizzazioni

La conduttrice torinese ieri ha dato il via all’ultima puntata di Game of Games – Gioco loco, e per quanto la vulcanica Simona Ventura abbia condotto magistralmente la sua trasmissione , questo game show ha avuto un percorso altalenante. Infatti è stato necessario anche fare un fermo forzato, poi la trasmissione è tornata in onda con le ultime puntate ricche anche di ospiti vip molto attesi.

Tuttavia è stata proprio la serata di ieri, martedì 8 giugno 2021, che ha visto i risultati premiare Rai1, con l’arrivo in prima serata di Con il Cuore – Nel Nome di Francesco una puntata che ha molto appassionato, tanto che sono stati ben 2.542.000 spettatori incollati davanti al video, per un risultato pari al 13.2%.

Per i canali Mediaset invece a trainare è stata la serie passata su Canale 5 New Amsterdam che ha raccolto 1.872.000 spettatori pari al 10.8% di share.

Nonostante i vari ospiti come Alex Belli, Peppe Iodice, Max Cavallari, Juliana Moreira, Debora Villa e Nicole Rossi, le poche visualizzazioni potrebbero portare Rai production anche a non dare seguito a questo show.

Sicuramente questa amata conduttrice potrà trovare dove esprimere tutta la sua energia e professionalità