Simona Ventura, la triste confessione sui social: parole piene di dolore per ciò che sta accadendo in questi giorni ad un pezzo del suo cuore

Molti paesi del mondo hanno dovuto fare i conti con l‘emergenza sanitaria da coronavirus, tra questi vi è anche l’Italia. Di recente, la Sardegna è stata al centro dell’attenzione mediatica a causa del comportamento di alcuni soggetti che non hanno rispettato le norme previste per limitare la diffusione del virus.

In merito, Simona Ventura ha voluto dedicare delle parole da brividi per l’Isola, ingiustamente attaccata per le intemperanze di alcuni.

Simona Ventura, la triste confessione

In questi ultimi mesi, il nostro Paese ha dovuto fare i conti con un nemico invisibile: il coronavirus che, oltre a mettere in ginocchio la sanità nazionale, ha determinato un calo consistente degli introiti, provocando un ingente danno economico. Tra i settori maggiormente colpiti vi è il turismo.

Come se non bastasse, alcuni luoghi continuano ad essere al centro di una bufera mediatica a causa del comportamento di alcuni come nel caso della Sardegna. A tal proposito, Simona Ventura è intervenuta sui social per esprimere il suo pensiero in merito a quello che sta accadendo.

Il pensiero della conduttrice

Sfruttando la sua visibilità, Simona Ventura ha scelto di prendere le difese della Sardegna e sottolineare l’ingiustizia della gogna a cui è sottoposta nelle ultime, per l’elevato numero di casi registrati e i focolai creatosi in diverse discoteche dell’isola:

Sto soffrendo per te, terra di Sardegna, e per le ferite che ti stanno procurando.

La conduttrice ha poi aggiunto:

Questo pensiero va alla terra nella quale ho vissuto tanti momenti importanti della mia vita.

Le sue parole sono state molto apprezzate dai suoi seguaci.