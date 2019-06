Simona Ventura ‘Hanno tentato di farmi male’: la tremenda confessione della conduttrice

Simona Ventura con The Voice è riuscita a riscattarsi dopo un periodo buio. Durante la trasmissione, la presentatrice racconta di essere stata ferita



Simona VenturaSimona Ventura si scaglia ancora una volta contro Alessia Marcuzzi, l’Isola dei famosi, Mediaset. Non è esplicito il destinatario del suo messaggio, ma risulta alquanto palese. Ospite a La Mia Passione su Rai3, condivide stralci di ricordi sull’infelice esperienza all’Isola dei Famosi 2016.

Simona Ventura ‘Hanno tentato di farmi male’

Dopo parecchi anni da conduttrice si è “ridotta” a concorrente. Ma adesso dichiara:

“Non l’ho mai più guardata. Un po’ mi commuovo perché mi ricordo quel momento. Non l’ho più guardato per tutto le cose che sono successe dopo, che ho saputo dopo. Sinceramente non mi aspettavo ci fosse un odio così viscerale nei miei confronti. Hanno tentato, in verità, di farmi del male. E’ stata, comunque, un’esperienza da ricordare.

La conduttrice, infine aggiunge:

Non mi piaccio mai. Quello è stato un momento molto doloroso, e i momenti dolorosi non li ricordo”.

Attualmente la conduttrice è in Rai. Ha appena condotto The Voice, ma sul futuro professionale ancora non si sa nulla. Possiamo facilmente ricordare la sua esperienza come conduttrice a Temptation Island Vip l’anno passato, che l’ha vista particolarmente apprezzata dal pubblico, ma Simona ha dei trascorsi un po’ particolari.

L’antipatia innata di Simona Ventura per la “rivale” Alessia Marcuzzi

E, soprattutto, ha quest’antipatia per Alessia Marcuzzi assolutamente evidente. Eppure, da ottima professionista qual è, preferisce lanciare leggere e sottili stoccate, piuttosto che attaccare pubblicamente l’altra conduttrice a carte scoperte.

Ma cosa dirà il popolo del web a riguardo?

Molti criticano la scelta della Ventura di lanciarle una velata ( ma neanche troppo ) frecciatina, eppure Alessia Marcuzzi ancora non ha risposto alla provocazione. Cosa succederà adesso? E il pubblico si schiererà a favore di Simona Ventura o di Alessia Marcuzzi?