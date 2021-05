Simona Ventura al pronto soccorso: brutto incidente, ecco cos’è successo

La conduttrice ha voluto condividere con i fan la brutta avventura. Simona Ventura ha spiegato con un post su IG cos’è successo.

Un momento non proprio positivo quello che sta vivendo Simona Ventura. La conduttrice con un post abbastanza esaustivo ha voluto raccontare perchè ieri è dovuta recarsi al pronto soccorso.

Il periodo non è facile e di certo la pandemia non aiuta. Simona, che in primis ha avuto il virus questo lo sa benissimo. Purtroppo ieri ha dovuto ricorrere all’aiuto di medici dopo un incidente.

LEGGI ANCHE –> Simona Ventura delusa dal tradimento: il duro sfogo

LEGGI ANCHE –> Uomini e donne, Nicola mostra il preservativo ritardante: la FOTO virale

Simona Ventura al pronto soccorso dopo una brutta caduta

La conduttrice di Game of games, Simona Ventura, ha raccontato con un post quello che è successo ieri a lei e alla sua mamma.

Purtroppo la donna è caduta malamente ed è per questo che Simona, in tutta fretta, l’ha portata al pronto soccorso.

La diagnosi non è terribile, ma di certo non sarà facile per la mamma della conduttrice stare attenta a non peggiorare la frattura. I medici, infatti, le hanno diagnosticato una frattura all’omero, pertanto le hanno messo un busto di gesso che dovrà tenere per almeno una settimana.

Simona ringrazia i medici sui social: ‘Hanno fatto più del loro dovere’

Con il suo post, Simona ha voluto ringraziare però anche il personale medico del pronto soccorso di Gaetano Pini e Pietro Randelli e il dottor Crosio che si sono subito attivati per poter prestare aiuto e soccorso alla sua mamma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)



La Ventura ha approfittato della sua personale esperienza per ricordare a tutti quanto grati dovremmo essere per queste persone che spesso rinunciano al proprio tempo per poter garantire delle cure alle persone che ne hanno bisogno.