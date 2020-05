‘Buon viaggio’ Il lutto improvviso, Simona Ventura e il dolore straziante: la grave perdita

Il messaggio di dolore di Simona Ventura sui social: “Buon viaggio…Mi mancherai tanto”

Il mondo dello spettacolo è stato scosso dalla scomparsa di uno dei fotografi e ritrattisti più famosi nel mondo. In queste ore, è venuto a mancare Bob Krieger. Tramite il suo account Instagram, Simona Ventura gli ha dedicato un messaggio che ha inevitabilmente commosso il popolo del web.

Simona Ventura: addio a Bob Krieger

Il mondo dell’arte è in lutto per la scomparsa del noto fotografo e ritrattista, Bob Krieger. Nel corso della sua lunga carriera, ha immortalato molti personaggi famosi come Gianni Agnelli e Giorgio Armani. L’artista si è spento a Santo Domingo, presso l’abitazione dei suoi amici, all’età di 84 anni. Ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita nella loro casa in quanto non aveva alcuna possibilità di tornare nel suo Paese di origine, Alessandria di Egitto, per via dell’interruzione di qualsiasi volo per questa pandemia da coronavirus.

Molti sono i volti dello spettacolo che hanno deciso di salutare, per un’ultima volta, l’artista. Tra questi anche Simona Ventura che gli ha dedicato un post per sul suo account ufficiale di Instagram: ecco le sue parole.

Il messaggio della conduttrice su Instagram

Un messaggio di cordoglio in cui trapela il dolore provato dalla scomparsa di Bob Krieger. Sui social, Simona Venuta ha voluto ricordare l’artista, di origini egiziane, con queste parole:

“Aldilà dell’enorme bravura…Eri una persona gentile e cordiale…Un vero artista…Buon viaggio Bob Krieger…Mi mancherai tanto…”

La conduttrice ha poi aggiunto:

“Signore di altri tempi, un professionista che usava il suo talento…”

La redazione di Letto Quotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia.