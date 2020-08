Simona Rolandi, età, amore e figli: tutto sulla bellissima conduttrice di 90° minuto

Chi è Simona Rolandi, la nota conduttrice sportiva Rai di 90° minuto, appassionata di calcio e di pallavolo, scopriamo tutti su di lei

Scopriamo insieme tutti i segreti di Simona Rolandi, dall’infanzia alla formazione, dagli esordi al successo!

Chi è Simona Rolandi

Nasce a Roma, il 1° giugno del 1973, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Rolandi è una giornalista sportiva appartenente al mondo dell’informazione e dello spettacolo italiano.

Da giovane si è appassionata alla pallavolo, arrivando a giocare in C2. Si è in seguito laureata in Economia e Commercio e ha studiato giornalismo radiotelevisivo a Perugia.

Entra nell’Albo dei giornalisti professionisti nel 2001, dopo di che collabora con numerose testate locali e siti online. Esordisce in Rai nel 2004, conducendo Stadio Sprint, poi la Domenica sportiva estate, Replay, Dribbling, Notti europee, La giostra del gol, Notti mondiali e tanti altri programmi.

Dal 2018 conduce 90° minuto con Alessandro Antinelli. Oltre che di calcio, la Rolandi si occupa anche di pallavolo, che appunto è una delle sue più grandi passioni sin da piccola. Di questi sport segue le gara nazionali, i mondiali e gli europei.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la vita sentimentale della Rolandi, secondo alcune testate online sarebbe impegnata con Andrea Di Santo, titolare di un ristorante a Porto Sant’Elpidio.

La giornalista, inoltre, si recherebbe nella località in provincia di Fermo ogni volta che vuole rilassarsi e stare lontana dallo stress lavorativo.

La donna non è molto interessata a far parte del mondo dello spettacolo e per questo non ama apparire sui settimanali di gossip. Tiene molto alla sua privacy e prova a mantenere un profilo basso proprio per questa ragione.

La Rolandi è attualmente una delle migliori giornaliste sportive presenti in Rai, che è riuscita a raccogliere perfettamente l’eredità lasciata da Paola Ferrari, ex conduttrice sportiva della rete pubblica.