Simona Izzo svela la malattia invalidante: ‘Dormivo per non sentire dolore’

Simona Izzo si è recentemente raccontato in un’intervista, nella quale ha approfondito tematiche di salute e di benessere.

La donna ha rivelato i dettagli riguardanti alcune terribili malattie che l’hanno colpita nel corso della sua vita e che le hanno causato atroci sofferenze…

Una malattia invalidante

A inizio Luglio scorso, la famosa attrice e regista italiana ha raccontato di essere caduta dalla barca. Un incidente, che l’ha costretta a camminare con la stampella.

A distanza di un mese dall’accaduto, la donna ha approfondito il tema della sua salute nel corso di un’intervista per “Ok Salute e Benessere”.

Durante l’incontro, la Izzo ha rivelato che sin dai suoi 23 anni, e per circa 30 anni, ha sofferto di dolorosissime fitte di emicrania. Una malattia davvero invalidante, che le impediva anche di sfiorarsi i capelli!

La donna, infatti, aveva un’alta sensibilità al cuoio capelluto e per questa ragione non riusciva neppure a toccarsi la testa.

“Mi sembrava di vivere con un invisibile casco che mi tirava i capelli.”

La diagnosi sconvolgente

Non è tutto, perché oltre all’incidente e all’emicrania, l’attrice pare abbia sofferto di altri problemi di salute. La vita della Izzo è stata segnata da veri e proprio sbalzi d’umore, che hanno portato i medici a diagnosticarle la “sindrome bipolare subclinica.”

“Per sfuggire alla sofferenza, mi rifugiavo nel sonno.”

Dalla reazione della moglie di Ricky Tognazzi, pare proprio che la diagnosi psichiatrica l’abbia sconvolta e le abbia condizionato la vita.

In realtà la regista italiana ha subito numerosi interventi anche per un altro motivo: l’ernia. Grazie all’incontro con l’osteopata, però, pare proprio che la situazione sia nettamente migliorata.

La vita della Izzo non si è rivelata affatto facile per via di questi problemi di salute, ma l’attrice è una donna forte, che si è sempre rialzata nonostante gli avvenimenti più sconvolgenti della sua vita.