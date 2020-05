‘Facciamo l’amore in orari impossibili’ Simona Izzo rivela piccanti confessioni sull’intimità col marito

Simona Izzo, quarantena bollente per l’attrice romana: “Facciamo l’amore a orari impossibili”, la confessione intima al settimanale F

Un periodo davvero difficile per il nostro Paese che, in questi due mesi, ha dovuto combattere e continua tutt’ora a farlo con un nemico invisibile: il coronavirus. In queste settimane, la convivenza ‘forzata’ prevista per limitare quanto più possibile la diffusione del virus ha giovato molte coppie tra queste quella formata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. In una recente intervista, l’attrice e regista romana si è lasciata andare in una intima confessione sul loro rapporto di coppia.

Simona Izzo, la confessione intima

E’ uno dei volti di maggiore spicco della televisione italiana degli anni ’90. Simona Izzo è un’attrice, doppiatrice, regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana. La sua carriera ha avuto inizio da giovanissima, arrivando a vincere il Nastro d’argento nel 1990 per il doppiaggio di Jacqueline Bisset nel film Scene di lotta di classe a Beverly Hills. Dopo il divorzio da Antonello Venditti, inizia una lunga storia d’amore con Ricky Tognazzi.

In una recente intervista rilasciata al settimanale F, l’attrice romana, senza troppi giri di parole, ha raccontato come ha trascorso la sua quarantena insieme al marito.

Il racconto dell’attrice romana

La passione non ha risentito di questo difficile periodo per il Paese. L’attrice romana ha rivelato che durante queste settimane ha continuato a lavorare alla produzione della nuova fiction Mediaset che avrà come protagonista Sabrina Ferilli.

L’attrice romana ha poi raccontato come ha trascorso la quarantena con il marito:

“Facciamo l’amore a orari impossibili, il pomeriggio “ci gira” meglio. A volte ci sembra di rubare il tempo al lavoro e questa cosa la troviamo eccitante, visto che non abbiamo mai smesso di lavorare a Cuori d’acciaio, la prossima serie Mediaset con Sabrina Ferilli che doveva partire ad aprile”,

