Simona Izzo non ha potuto fare a meno di lamentare la sua bassa pensione. L’attrice non può non lavorar ‘Ho mille euro al mese di pensione, devo lavorare’

Nell’ultima puntata di Vieni da Me, la bellissima Caterina Balivo ha ospitato nel suo programma la simpatica regista Simona Izzo. La Izzo infatti ha approfittato dell’occasione per raccontare la sua vita a 360° e delle sue difficoltà economiche.

Simona Izzo si confessa a Vieni da me

La regista ospite da Caterina Balivo a Vieni da me, ha confessato qualcosa che ha lasciato il pubblico e la stessa conduttrice senza parole. La regista infatti ha raccontato di aver partecipato al Grande Fratello Vip solo per dare una mano ai suoi nipoti per farli frequentare delle scuole private. Ma la conduttrice Caterina Balivo è rimasta un po interdetta dalle parole della Izzo.

La conduttrice napoletana infatti non si spiega come una regista di successo come lei, avrebbe dovuto fare il Grande Fratello per guadagnare i soldi per pagare la scuola ai suoi nipoti. Ma la Izzo non sembra essere infastidita, anzi risponde con tono simpatico alla conduttrice, confermando:

“Io ho mille euro al mese di pensione, se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1200 e non farei nulla. Ho partecipato al Grande Fratello Vip per pagare la scuola privata ai miei nipoti”.

Poi ha continuato:

“Se dico che lavoro per pagare le scuole ai miei nipoti dovrebbero dirmi brava”. E la regista ha parlato anche della fine della sua storia con Antonello Venditti:

La Izzo e la relazione con Venditti

La conduttrice di Vieni da me poi sposta l’attenzione su un altro argomento che in passato ha fatto soffrire tanto Simona Izzo. Caterina Balivo infatti ha parlato del rapporto e della relazione che aveva insieme ad Antonello Venditti. I due infatti a dire della Izzo si sarebbero frequentati per un periodo di tempo, ma la loro storia è andata a sfasciarsi a causa di un tradimento da parte del cantante:

“Noi ci siamo lasciati per un tradimento, non mio però, suo! Ciò che mi stupisce è che lui non abbia mai manifestato il suo dolore per la nostra rottura faccia a faccia con me, ma piuttosto ai giornali o nelle canzoni. Se invece delle canzoni mi avesse dedicato i diritti d’autore di queste sarei ricca anche io!“

Ma Simona vuole ricordare che oggi è una donna che ama e che è amata, infatti dal 1995 è sposata con Ricky Tognazzi.