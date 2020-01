L’analisi delle elezioni regionali fatta da Silvio Berlusconi. Secondo il leader di Forza Italia, senza il suo partito, il centrodestra non può farcela

Silvio Berlusconi promette di battersi alle prossime regionale. L’avanzata del leader di Forza Italia.

L’analisi di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi torna sulla scena politica e lo fa promettendo una nuova corsa alle prossime elezioni. Forte della vittoria intascata dal centrodestra alle regionali in Calabria, il leader di Forza Italia ribadisce la forza del suo partito.

“La Lega è stata doppiata al Sud”

ha raccontato, riferendosi alla somma delle liste in cui si è diviso il suo partito in Calabria e che ha raggiunto il 27%. Come riporta il Corriere della Sera, l’ex presidente del Consiglio si pone come magnete per i delusi del Movimento 5 Stelle.

L’alleanza del centrodestra

Sulle regionali in Emilia, definisce un errore degli alleati di governo l’aver voluto fare di quelle elezioni il banco di prova per quelle nazionali. Su Matteo Salvini non ha dubbi: bisogna rafforzare l’accordo di governo, perché il leader del Carroccio non può avere istinti suicidi.

La promessa di Silvio Berlusconi è quella di correre in prima persona alle prossime elezioni, vista la sferzata di fiducia ottenuta nella tornata elettorale in Calabria.

Stando all’analisi dell’ex premier, il centrodestra non ha speranza di vincere senza un centro liberale e cattolico che solo Forza Italia può rappresentare. La destra ha la possibilità di ottenere molti voti, ma da sola non può farcela a vincere.

Dal leader del Carroccio, Berlusconi sembra distaccarsi, ma neppure tanto, visto che parla di posizioni diverse, ma che, insieme a quelle di Giorgia Meloni, possono dare vita ad una coalizione forte di centrodestra.

Alleanza che necessita anche dei voti degli italiani che non sono più abituati a farlo e che si sentono liberali e moderati, ma non di sinistra.