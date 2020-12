Silvio Berlusconi e Forza Italia restano all’opposizione

Nonostante ciò Silvio Berlusconi spera in una convergenza con l’attuale governo per il bene dell’intero Paese.

L’attuale leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha ribadito la propria volontà di restare all’opposizione dell’attuale governo essendo il suo partito un punto focale dell’intero centro destra. Inoltre, Berlusconi avrebbe chiesto una maggiore convergenza del governo, soprattutto in vista della discussione che si terrà in parlamento sulla legge di Bilancio.

Berlusconi avrebbe una visione politica opposta al governo

Berlusconi, quindi, avrebbe inviato una lettera al Corriere della Sera per spiegare meglio l’attuale situazione in cui si trova il suo partito politico.

“Forza Italia è parte integrante del centrodestra all’opposizione del governo Conte. Un’opposizione che nasce dai fatti, da una visione politica profondamente alternativa e da un giudizio critico su molti aspetti dell’operato dell’esecutivo in questi mesi drammatici per il Paese”.

Berlusconi però garantisce, per un partito come Forza Italia basato su valori quali cristiani, europeisti e garantisti, rappresentare l’opposizione non significherà guadagnare consensi sulle difficoltà presenti in Italia.

Berlusconi si batterà per tutelare le categorie più in difficoltà

Al contrario, il partito lavorerà proprio per andare a risolvere le criticità del paese, cercando di tutelare le categorie più penalizzate dalla crisi. L’ex presidente del consiglio, infatti, garantisce di aver già iniziato ad operare in quella direzione votando nelle scorse settimane lo scostamento di bilancio.

“Voglio essere per quanto possibile ottimista. Confido che al di là delle ragioni di schieramento si possa trovare una convergenza sulle concrete esigenze del Paese. Da parte nostra, faremo tutto il possibile, come sempre, non per una parte politica ma per gli italiani”.

Berlusconi, infine, ribadisce la sua battaglia per il lavoro autonomo e per i giovani. Nello specifico Forza Italia avrebbe chiesto ben 2,5 miliardi ed un anno bianco fiscale al governo per intervenire sul lavoro autonomo.