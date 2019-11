Silvio Berlusconi in persona ha parlato di una piccola botta. Ma la caduta a Zagabria dell’ex premier ha richiesto un ricovero a Milano.

Si credeva che Silvio Berlusconi potesse essersi fratturato il femore, invece ha riscontrato solo qualche ematoma.

Zagabria: Silvio Berlusconi cade

Il Cavaliere Berlusconi si trovava a Zagabria per partecipare al congresso del Ppe. La caduta è avvenuta ieri ma soltanto oggi La Repubblica ha diffuso la notizia. Si temeva che l’ex Premier, ormai 83enne, avesse potuto fratturarsi il femore.

La dinamica della caduta è stata spiegata da alcuni esponenti del Ppe. A congresso concluso, dopo che è avvenuta la proclamazione del vicepresidente Antonio Tajani, il Cavaliere si è concesso alla folla che lo acclamava. Si è concesso anche a molti selfie ma poi, a causa della folla pressante, è caduto, proprio nell’Arena di Zagabria.

Le attuali condizioni di salute del Cavaliere

Berlusconi, dopo la caduta, è rientrato in elicottero a Milano. Al San Raffaele è stato sottoposto a diversi controlli medici per accertare la mancanza di fratture. Ne è emerso soltanto un ematoma intramuscolare. Il trasporto è avvenuto con un aereo privato ma l’ex premier non ha lasciato prematuramente l’evento. Oggi si trova ricoverato alla Clinica La Madonnina.

A Libero, come si legge da Adnkronos, Berlusconi ha ironizzato:

“Per uno abituato da una vita agli sgambetti, che volete che sia una piccola ‘botta’? Nulla, appunto…”.

Anche da Forza Italia si minimizza e si parla di una semplice contusione. Il partito, ha mandato gli auguri di pronta guarigione.

Non sono mancate le visite al Cavaliere anche in clinica tra cui il figlio, Luigi Berlusconi, Adriano Galliani, Licia Ronzulli.