“Accertamenti di routine” per il leader di Forza Italia, ma l’attività politica continua dall’ospedale.

In un momento delicatissimo per il futuro del Paese, Berlusconi afferma la sua presenza e il suo impegno anche da Monaco. Al momento i medici gli hanno sconsigliato di muoversi.

Il ricovero

Sono passati pochi mesi dal ricovero avvenuto a Milano a causa delle conseguenze del coronavirus e adesso Silvio Berlusconi è nuovamente in ospedale dall’11 gennaio. Questa volta le condizioni del Premier destano minore preoccupazione nei medici.

Berlusconi si trovava a Valbonne, località vicino Nizza, dove ha trascorso le ultime settimane nell’isolamento che richiede la pandemia.

Sono sopraggiunti dei problemi cardaci che lo hanno portato al ricovero al centro cardio toracico di Monaco. L’ospedalizzazione gli è stata caldamente suggerita dai suoi medici, seppur non necessaria.

Le parole del leader

Il leader di Forza di Italia ha voluto lasciare un messaggio per tranquillizzare quanti erano in apprensione per le sue condizioni. Ieri ha dichiarato di stare bene e di come il ricovero sia stato effettuato per condurre alcuni accertamenti di routine richiesti dagli specialisti che lo seguono.

Tra i medici il noto Alberto Zangrillo che ha sconsigliato il trasferimento in Italia, sarebbe poco prudente.

Inoltre Berlusconi fa sapere che, nel clima di incertezza politica che caratterizza l’Italia, è presente e continua a lavorare

“in costante contatto con i miei collaboratori e i protagonisti della vita pubblica, in questo momento così difficile per il paese”.

Prosegue riferendosi alla crisi di governo e sottolinea come ogni tentennamento aggravi “la paralisi decisionale del Paese”.

Il post di Antonio Tajati

Sulle condizioni del Leader è intervenuto anche il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani con un post su twitter.

Il suo è un messaggio tranquillizzante per quanti seguono con preoccupazione le vicende di salute e gli sviluppi del lavoro politico del Premier: Tajani è infatti a contatto col Premier, che ha aggiornato il premier riguardo gli esiti del vertice di centro e sui continui sviluppi della crisi di governo.