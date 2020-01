Marta Fascina è la nuova fiamma dell’ex premier SIlvio Berlusconi, ma chi è e che lavoro fa? Scopriamo carriera e curiosità

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sarebbero lasciati ma ci sarebbe già una nuova fiamma. Ecco chi è Marta Fascina la nuova fidanzata dell’ex premier.

Berlusconi e Marta Fascina: nuovo amore?

Le voci di una separazione tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale sembrano ormai confermati.

Nelle scorse ore è emerso il nome della donna che ha preso il posto della Pascale nel cuore di Berlusconi come riportato anche da affaritaliani.

La crisi tra i due pareva già iniziata qualche mese fa quando alla festa per l’83esimo compleanno di Berlusconi la Pascale era risultata l’assenza più degna di nota.

Nelle scorse ore parrebbe essere arrivata la conferma che il leader di Forza Italia ha una nuova liason ed il nome sarebbe da cercare sempre nelle fila del Partito.

Si tratterebbe dell’altrettanto affascinante Marta Fascina, 30 anni originaria di Porto Melito in provincia di Catania ma vissuta a Napoli in zona Portici.

Marta Fascina: carriera e curiosità sulla fidanzata dell ‘ex premier

La bella Marta è laureata in Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma e si occupa di “public relation” lavorando come Press Officer and Public relation specialist all’AC Milan.

E’ stata eletta tra i Deputati alla Camera ed inserita in due collegi: a Napoli Nord subito alle spalle di Mara Carfagna e Antonio Pentangelo e a Napoli Sud dopo Paolo Russo.

Attualmente è deputata di Forza Italia ma non solo.

E’ Segretario della IV Difesa della Camera dei deputati e responsabile della Sicurezza del Gruppo di Forza Italia.

Già nel luglio 2018 Il Fatto Quotidiano aveva notato la sempre maggior presenza della bella Marta:

“Lady Marta frequenta assiduamente Palazzo Grazioli e gli aperitivi e le cene cui partecipano anche altre colleghe parlamentari”

E a commento della sua presenza al tavolo della discussione per la fiducia al Premier Conte Silvio Berlusconi aveva giustificato la presenza della 30enne così:

“Marta è qui come premio per la sua attività pubblicistica”

in quanto scriveva articoli per Il Giornale.

A quanto emerge da alcune rivelazioni la Fascina sarebbe riuscita lì dove le precedenti fidanzate di Berlusconi hanno fallito, ossia conquistare l’affetto dei figli Marina e Piersilvio.

La donna è comunque molto riservata e né lei né Berlusconi hanno commentato la fuga di notizie.

Sul suo profilo Instagram Marta tratta solo argomenti politici e non pare emergere nulla che alimenti il gossip ma di certo ci saranno ulteriori aggiornameti sulla vicenda.