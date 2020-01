Si abbassa in perizoma, Silvia Toffanin bollente: le foto rubate finiscono per diventare virali

Si abbassa in perizoma, Silvia Toffanin bollente: le foto rubate finiscono per...

Silvia Toffanin super atomica in costume, la bellissima conduttrice di Verissimo, fisico da urlo e fa impazzire i suoi fans

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate e apprezzate dalla televisione italiana. La sua bellezza e la sua bravura la contraddistinguono da altre conduttrici presenti sulle reti televisive.

Silvia Toffanin super atomica in bikini

La bellissima Silvia Toffanin è una delle conduttrici che negli ultimi anni ha ottenuto un enorme successo. La sua carriera infatti è iniziata da giovanissima, dove insieme a Ilary Blasi ha partecipato a Passaparola come letterina del programma.

Ma la sua bellezza e la sua bravuta non sono passate inosservate. La conduttrice infatti nel corso degli anni se è fatta spazio all’interno della Mediaset, ottenendo un posto di grande rilievo nel programma Verissimo. Un programma che ancora oggi a distanza di anni ottiene tantissimo successo grazie anche alla sua professionalità.

Silvia Toffanin in costume, stupisce i fans

La bella conduttrice però oltre ad essere una grande professionista, ha una vita privata molto impegnativa. La giovane infatti fa coppia fissa con il bel PierSilvio Berlusconi, figlio di Silvio Berlusconi, i due infatti hanno avuto dei figli insieme e sembrano essere molto affiatati.

La giovane Silvia però non ha mai amato parlare molto della sua vita privata, infatti si sa poco e niente della giovane. Ama la riservatezza e non le piace in alcun modo mettere la sua famiglia sulla bocca del gossip. Eppure la bella conduttrice è stata beccata mentre spensierata e in totale relax, si è fatta un bel bagno in alcune acque cristalline.

Quello che ha colpito in particolare i fans è stato proprio il suo fisico. La giovane infatti ha ha sfoggiato un corpo da urlo nonostante gli anni passino anche per lei. La bella Sivia fasciata da un bikini turchese, si è fatta fotografare mentre si china sfoggiando il suo fantastico lato B.

Insomma un corpo davvero eccezionale per la bella Silvia, che farebbe invidia anche ad una 20enne.