Silvia Toffanin si è commossa in studio, nel salutare – per l’ultima volta – la mamma Gemma. La donna, infatti, si è spenta, dopo una lunga malattia.

Anche se la perdita è di questi giorni, la conduttrice ha voluto comunque partecipare a Verissimo per salutare la sua adorata mamma, alla quale era super legata.

“Ti amo”, queste le parole pronunciate dalla donna che, poi, si è abbandonata a un pianto liberatorio.

Nella scorsa puntata di Verissimo, Silvia Toffanin è apparsa molto affranta. La conduttrice, infatti, ha perso la madre negli scorsi giorni, dopo una lunga malattia.

Nonna Gemma, così è stata chiamata, era una donna davvero importante per Silvia, la quale era legatissima al genitore e, in generale, alla sua famiglia.

In studio, la conduttrice è stata travolta dalle emozioni ed è scoppiata in un pianto liberatorio che si lega alla preziosa e dolorosa perdita degli ultimi giorni.

Michelle Hunziker è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, alla quale ha detto che comprendeva che per lei era una puntata difficile, visto che sua madre era morta da poco.

Ecco le sue parole:

“Scusami Silvia mi ero ripromessa di non piangere, ma è difficile per me perché sono molto empatica con te, perché sono una tua grande amica. Ti voglio un bene dell’anima, so che per te sarà una puntata difficile.