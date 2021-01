Silvia Toffanin allibita, cede nel fuorionda: fiume di lacrime in studio

La conduttrice di Verissimo è rimasta senza parole ed è crollata in un pianto a dirotto. Silvia Toffanin non ce la fa.

Un momento molto delicato questo per Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo è rimasta di sasso dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ospite d’eccezione.

La presentatrice ha un animo molto sensibile e spesso ciò che i suoi ospiti raccontano non la lasciano indifferente.

Silvia Toffanin, la confessione dell’ospite la fa crollare

La moglie di Pier Silvio Berlusconi questa volta non ce l’ha fatta a trattenersi. Silvia Toffanin ha sempre mostrato una sensibilità speciale ed è per questo che nessun vip ha mai rifiutato il suo invito in trasmissione.

Complice una buona educazione, Silvia è una delle conduttrici più amate e stimate: il padre era molto geloso e protettivo con lei e quando era più ragazzina e si affacciava al mondo dello spettacolo (pieno di insidie) voleva sempre sapere dove andasse e cosa facesse.

Durante un fuori onda la conduttrice veneta ha riscontrato un disagio mai vissuto prima durante la conduzione del talk show.

Silvia in lacrime per l’annuncio dell’ospite

Tra gli ospiti di quest’ultima puntata c’era anche l’ex gieffina del Grande Fratello Vip, Matilde Brandi. La showgirl ha raccontato della separazione dal marito ufficializzando la notizia che circola come gossip da qualche giorno. Matilde ha dovuto rinunciare alla fede nuziale dopo 17 anni accanto a Marco Costantini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)



Matilde ha svelato che il marito l’ha lasciato con un secco No attraverso un gelido SMS:

“Mi sarebbe piaciuto avere un confronto faccia a faccia”

La Brandi, come tutte le donne che subiscono una rottura avrebbe voluto almeno avere un chiarimento che purtroppo, almeno per ora, ancora non c’è stato.

La ex gieffina ha però un velo di ottimismo negli occhi e alla Toffanin ha confessato di essere disponibile affinché il vero amore si affacci alla finestra dalla sua nuova vita.