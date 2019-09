Silvia Romano, l’urlo del padre su Facebook nel giorno del suo compleanno: “Tornerai tra le nostre braccia”

Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Kenya, oggi compie 24 anni e l’urlo commovente del padre irrompe su Facebook

Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya viene ricordata nel giorno del suo compleanno dal padre, con un post commovente di Facebook.

Il mistero del rapimento della cooperante italiana

Sparita nel nulla il 20 novembre 2018 dopo essere stata rapita in Kenya da alcuni uomini, che ora sono sotto processo. Quello che loro hanno confermato è che fino al giorno prima di Natale la ragazza fosse viva, poi consegnata ad un’altro gruppo che potrebbe averla portata in Somalia.

Gli elementi che hanno fatto pensare a questo trasferimento, sono stati accertati in base ad alcuni contatti telefonici tra gli autori materiali del rapimento e direttamente la Somalia. Non solo, perché il sequestro è da intendersi come su commissione per conto di terzi.

Infatti i mezzi utilizzati – armi e moto – sono stati considerati sproporzionati in merito al livello che di norma utilizzano le bande locale per compiere i loro atti.

Il commovente post del padre nel giorno del suo compleanno

Oggi il mondo per i familiari della ragazza si è un attimo fermato, pensando a lei e al fatto di non poter festeggiare il compleanno. Oggi la ragazza compie 24 anni e non si sa ancora nulla su dove sia e come stia.

Il padre – Enzo Romano – posta un messaggio commovente su Facebook dedicandole parole tenere:

“questo è un compleanno diverso, ma presto tornerai tra le nostre braccia”

Un messaggio chiaro ed emozionante che ha trovato in rete tantissime risposte. Istituzioni, associazioni e amici hanno voluto ricordare così il giorno speciale di Silvia sperando di poter festeggiare insieme a lei il prima possibile.