Dopo la notizia trapelata su Silvia Romano ora la paura è per le trattative sulla liberazione, ma nessuno conferma quanto divulgato. E ora cosa succede?

Quanto trapelato su Silvia Romano non solo non è stato confermato ma potrebbe causare un effetto domino su tutta la delicata questione. E ora cosa accade?

Il matrimonio forzato della cooperante italiana

Da Il Giornale è stata diffusa la notizia che la cooperante italiana, dopo essere passata dai suoi rapitori in Kenya alla Somalia – ora sarebbe nelle mani di persone che non solo l’hanno costretta ad un matrimonio islamico ma che facciano su di lei pressioni psicologiche per distruggere il passato e la realtà abituata a vivere.

Sono informazioni che il quotidiano ha divulgato citando fonti dell’intelligence, che lavorerebbe su questo aspetto molto grave. La Farnesina non ha commentato la notizia e ora ci sono altri timori.

La fuga di notizie e la pericolosità delle operazioni

Sempre il quotidiano scrive che questa fuga di notizie potrebbe ora mettere a rischio le trattative degli 007 con gli estremisti.

La madre di Silvia Romano – Francesca Fumagalli – ha espresso il suo parere con un post di Facebook dove oltre ad essere preoccupata per quanto starebbe accadendo alla figlia c’è anche il timore di un effetto domino compromettente.

La trattativa degli 007 infatti sembrerebbe in corso e, come citato dall‘Agi – le fonti dell’intelligence avrebbero riferito:

“silvia romano è viva e stiamo lavorando per portala a casa”

Notizie, come già detto, non confermate e non smentite. I pm della Procura di Roma – titolari per l’inchiesta dalla parte italiana:

“non ci sono evidenze investigative nuove rispetto a quanto già emerso dalla collaborazione tra italia e autorità del kenya”

La questione è comunque molto delicata e se ci sono delle operazioni in corso, questa fuga di notizie potrebbe aver creato un vero e proprio effetto domino.