Silvia Romano, “Ti piacciono i c***i neri”: utenti in rivolta per i commenti degli haters sui social

Silvia Romano, “Ti piacciono i c***i neri”: utenti in rivolta per i...

Il rapimento della giovane Silvia Romano non ha solo messaggi di solidarietà ma anche degli haters, che la offendono e denigrano sui social

Silvia Romano è ancora da qualche parte con i suoi rapitori? Per gli haters non fa differenza e la denigrano sui sociali senza pietà.

Le novità sul rapimento della cooperante italiana in Kenya

La cooperante italiana è stata rapita in Kenya il 20 novembre 2018 e sembra, secondo quanto evidenziato dai suoi rapitori durante la fase del processo, che a Natale fosse ancora viva.

Le ultime notizie emerse si dirigono verso la direzione di un matrimonio islamico combinato, dove la giovane sarebbe oramai vittima dei suoi rapitori. La stessa sarebbe anche instradata verso la religione musulmana – anche se è tutto da confermare.

Gli investigatori chiedono silenzio ma soprattutto evidenziano di essere vicini alla risoluzione del caso e di aver bisogno di tempo perché tutto vada a buon fine.

I commenti vergognosi degli haters

Si apre una parentesi sul triste caso della ragazza rapita in Kenya, per mettere luce su un fatto che riguarda gli haters. Come è risaputo i social sono gremiti da persone che commentano sia in maniera positiva e sia in maniera negativa.

In questo anno la ragazza è stata sommersa da messaggi di amore e affetto, ma purtroppo anche di odio e denigrazione. Uno degli ultimi fatti è accaduto proprio in questi giorni sulla pagina Facebook “Dimissioni e tutti a casa” – seguita da tantissimi follower.

E’ stata postata la notizia in cui viene fatto emergere il caso del matrimonio islamico – come abbiamo raccontato in questo nostro articolo. Si sono scatenati tantissimi commenti, non rimossi dagli admin, come:

“stava a casa sua, ora era tranquilla” “ti piacevano i c***i neri? prenditene in quantità industriale!” “la prossima volta fai volontariato in italia”

Accompagnati da risposte di utenti che non hanno visto di buon occhio ed educazione i tanti messaggi come quelli sopra riportarti.