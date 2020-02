Chi è Giorgio De Stefano, l’imprenditore, il fidanzato e futuro sposo di Silvia Provvedi, dal quale la donna aspetta un bambino

Scopriamo tutti i segreti di Giorgio De Stefano, dall’attività professionale alla relazione con Silvia Provvedi, al futuro da papà.

Chi è Giorgio De Stefano

Di origini calabresi, De Stefano entra nel mondo dell’imprenditoria e si trasferisce a Milano per inseguire i suoi sogni e realizzarsi come persona. Nel capoluogo lombardo oggi possiede una catena di ristoranti, Oro Milano.

Non è un personaggio particolarmente noto nel mondo dello spettacolo, ma è conosciuto anche come Malefix: è questo il nome con il quale Silvia Provvedi lo ha spesso citato durante la partecipazione al Grande Fratello Vip.

La relazione con Silvia Provvedi

Non si hanno molte notizie sulla vita privata di Giorgio De Stefano, anche perché, appunto, non è un personaggio che fa parte del mondo dello spettacolo televisivo italiano.

Nel gennaio del 2019 Il Corriere della Sera ha rivelato che Giorgio De Stefano è figlio del boss Paolo De Stefano, ucciso nel 1985. Non è stato facile risalire alla sua identità, visto che all’anagrafe risulta registrato come Giorgio Condello Sibio, il cognome della madre.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, l’uomo è impegnato da circa due anni con Silvia Provvedi, ex fidanzata di Fabrizio Corona ed ex concorrente de L’Isola dei famosi e del Grande Fratello Vip.

L’uomo, in precedenza, avrebbe avuto una relazione con la pallavolista Veronica Angeloni, diventata nota al pubblico italiano anche grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Oggi, però, De Stefano sembrerebbe molto felice con la Provvedi, che è in dolce attesa, al sesto mese di gravidanza. I due stanno vivendo la gravidanza in maniera molto discreta, mantenendo un basso profilo, per godere della lieta novella e per evitare l’intromissione invadente dei paparazzi.