Scopriamo tutti i segreti di Silvia Perez Cruz, la 37enne originaria di Barcellona, arrivata in Italia in occasione del Festival di Sanremo 2020 per duettare con la celebre Tosca.

Chi è Silvia Perez Cruz

Nasce a Barcellona, il 15 febbraio del 1983, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Coltiva sin da piccola la passione per il mondo della musica, trascorrendo le sue giornate a intonare melodie e a scrivere canzoni.

Frequenta il Catalonia College of Music di Barcellona, dove segue un percorso di studi che la aiuta a migliorare le sue abilità musicali, e nel frattempo fonda un suo gruppo, con altre tre donne: Las Migas. Le quattro artiste riescono a farsi conoscere anche fuori dai confini nazionali.

Nel 2012 pubblica anche il suo primissimo album dal titolo 11 de Novembre, seguito da Granada, uscito nel 2014.

A proposito di quest’ultimo album, è chiaro che l’artista si sia spinta molto in alto, per via della duttilità dimostrata nel canto, oltre che in spagnolo, in tedesco e in inglese.

Nel 2020 la cantante spagnola viene scelta da Tosca per esibirsi sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo, nel corso della terza serata, quella delle cover.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie sulla vita privata di Silvia Perez Cruz, per via della sua enorme riservatezza.

Non è chiaro quindi se sia sposata o anche soltanto fidanzata: la sfera amorosa è sempre rimasta blindatissima e la cantante non ama condividerla neppure sui social.

Di lei si sa che abbia ereditato la passione per la musica dai genitori, entrambi cantanti, che l’hanno indirizzata anche negli studi, con il fine di intraprendere il percorso di cantante.