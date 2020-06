Chi è Silvia musa di Vasco Rossi per la creazione del brano intitolato “Silvia” del 1978?

Scopriamo insieme tutti i segreti di Silvia musa di Vasco Rossi e protagonista della canzone cantata da tutte le generazioni!

Chi è Silvia, la musa di Vasco Rossi

“Silvia” è il titolo di una canzone risalente al 1978, scritta dal celebre cantautore di Zocca, Vasco Rossi, e pubblicata all’interno dell’album …Ma cosa vuoi che sia una canzone… .

Il brano è ispirato a una persona realmente esistita, Silvia, una giovane che abitava nello stesso paese del Vasco nazionale. All’epoca, il cantante aveva 26 anni, mentre Silvia soltanto 15. Vasco faceva parte di un gruppo di ragazzi più grandi, che abitavano molto vicino al bar Olimpia di proprietà della famiglia di Silvia.

Durante la presentazione del disco in questione, tutto il paese si trovava dentro la discoteca di Zocca. Quella sera, Vasco rivelò che uno dei brani si ispirava a una ragazza del paese. Silvia capii subito che potesse trattarsi di lei, anche perché a un certo punto tutti la guardarono e un amico le disse: “Guarda che parla di te!”.

Silvia oggi insegna Scienze umane in un liceo di Modena. Ha di recente incontrato il cantante, al quale ha chiesto di firmare il famoso 45 giri.

La somiglianza con la ragazza della canzone

La vera Silvia è molto simile alla giovane del brano, descritta da Vasco Rossi. Nel corso di un’intervista pubblicata da Repubblica, ha rivelato di essere timida proprio come la ragazza della canzone, di perdersi nei suoi pensieri, di essere introversa, silenziosa e all’apparenza scontrosa.

La voce di Silvia è uguale a quella della ragazza che risponde al telefono: giovane, delicata e squillante. Proprio come viene descritta nella canzone, amava truccarsi e fremeva per andare in discoteca assieme ai giovani della sua età.