Ex modella Silvana Inserra muore dopo un intervento di liposuzione: anestesista a processo

Il giorno dell’operazione Silvana Inserra ed il marito Antonio Sabatino, che si è costituito parte civile nel processo, affittano un B&b per una notte, contando di dover restare un solo giorno.

La 47enne entra in clinica alla 11 del mattino, assistita dalla stessa equipe e dalla stessa anestesista che l’aveva sedata al primo intervento.

Qualcosa però non va come dovrebbe. Dopo 3 ore, la direzione dell’ospedale contatta il marito della vittima, riferendogli che c’è stata una complicazione, ma la situazione è sotto controllo.

Silvana Inserra viene trasferita all’ospedale San Giovanni Addolorata, dove morirà 6 giorni dopo, il 10 febbraio 2020.

Le accuse per l’anestesista

Secondo l’accusa, l’anestesista, che rischia una condanna per omicidio colposo in ambito medico, non si sarebbe accorta di una brachicardia, che aveva colpito la 47enne.

La complicazione insorta durante l’operazione chirurgica ha provocato un’ipossia, cui è seguito il coma e poi il decesso.

Anche la posizione del chirurgo che ha eseguito l’intervento è stata esaminata dal pubblico ministero, che però non ha ritenuto ci fossero elementi validi per alcuna contestazione nei suoi confronti.