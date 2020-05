Si fanno strada i rumors su presunte trattative in corso tra gli autori del GF Vip e Giulia De Lellis. Affiancare la popolare influencer al conduttore Alfonso Signorini, sembra possa rivelarsi un’ottima mossa per aumentare gli ascolti.

L’ultima edizione del reality show Grande Fratello Vip si è confermata, ancora una volta, una garanzia per la rete Mediaset. Seguita da milioni di italiani in quarantena, il GF Vip 4 ha registrato ottimi numeri in termini di share.

Grazie ai ragguardevoli risultati, il Grande Fratello Vip tornerà in tv già nel mese di settembre 2020, dopo soli cinque mesi di distanza dal termine della quarta edizione timonata da Alfonso Signorini. Il celebre direttore di Chi, infatti, è stato ufficialmente riconfermato.

Tra gli opinionisti del popolare format di Canale 5, si vocifera che il cantante Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, manterrà il proprio ruolo. Non si può dire lo stesso della chiacchieratissima Wanda Nara, che potrebbe essere rimpiazzata da altri volti noti femminili.

Giulia De Lellis papabile opinionista del GF Vip? L’indiscrezione impazza sul web

Stando ad insistenti rumors, gli autori del Grande Fratello Vip starebbero valutando la web influencer Giulia De Lellis come possibile sostituta di Wanda Nara. Tra i corridoi di Cologno Monzese sembra stia prendendo sempre più quota l’idea di affidarsi alla presenza dell’ex gieffina.

Prendendo in esame l’edizione del Grande Fratello Vip del 2017, nella quale Giulia De Lellis partecipò come concorrente ed ebbe uno scontro epico con Alfonso Signorini, già allora si era registrato un notevole picco d’ascolti. La lite televisiva tra il 56enne milanese e la 24enne romana aveva infiammato le masse.

Alla luce di tali considerazioni, averla nello studio del Grande Fratello Vip 5 potrebbe rivelarsi una tattica per fare il boom di ascolti. Tra antipatie, diverbi e polemiche, l’atmosfera nel reality si potrebbe surriscaldare e la coppia Signorini-De Lellis potrebbe far faville.