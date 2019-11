Significato dei fiori, come sceglierli? Ecco la loro simbologia

Conoscete il significato dei fiori? La loro simbologia permette di regalarli e sceglierli nel migliore dei modi!

Scoprire il significato dei fiori ci permette di utilizzare il loro linguaggio sia per affascinante che per comunicare in modo alternativo, romantico e ricco di emozioni, sentimenti e stati d’animo. Ogni fiore ha una sua simbologia nascosta ed è bene esserne a conoscenza soprattutto se si vuole inviare un messaggio.

Qual è la simbologia di ogni fiore?

Conoscere tutti i fiori è un passo essenziale se si vuole comunicare affetto, gratitudine e amicizia. Si sa i fiori regalano emozioni oltre a comunicare messaggi e pensieri.

Parlare attraverso i fiori è un gesto di spiccato romanticismo e per poter scegliere l’omaggio floreale adatto a quel tipo di comunicazione è indispensabile conoscere cosa esprimono. Ecco i più amati!

Girasole

Il girasole è l’emblema della gioia, allegria e vivacità. Simpatico e luminoso rappresenta il sole ed è l’ideale per esprimere amicizia e gratitudine. Risulta essere il fiore delle persone allegre e solari.

Orchidea

L’orchidea, rappresenta l’armonia e la bellezza, spiccato e raffinato, potremmo definirlo l’incarnazione della bellezza in sé. Ideale per esprimere l’amore vero, un sentimento puro e sincero.

Tulipano

Il tulipano, rappresenta l’amore allegro, ideale per feste e banchetti, adatto ai mille colori e alle belle feste.

Fiori di loto

Il fiore di loto indica l’ammirazione femminile, la grande bellezza, suscita meraviglia e stupore per via della sua forma. Risulta ideale per congratularsi con terzi ed esprimere la grande stima.

Rosa

La rosa rossa è ideale come regalo per il proprio partner, simboleggia la passione. Mentre la rosa rosa indica la dolcezza, la bianca la purezza, la gialla la gelosia.

Calla

La calla è simbolo della amicizia della nobiltà e della raffinatezza. Scelto per gli eventi speciali come cerimonie, battesimi, matrimoni e comunioni.

Fiori di ciliegio

Il fiore di ciliegio è simbolo di fragilità e della tenacia insieme. Un fiore pieno di fascino, dai colori tenui e rosati, che viene associato al mese di aprile, ideale per festeggiare l’inizio di qualcosa di nuovo e diverso come un cambiamento o una rinascita nella vita.

Margherita

La Margherita è il simbolo della spensieratezza, del buonumore ma soprattutto della solarità. Spesso viene paragonato ai bambini perchè rappresenta la purezza e l’ingenuità dell’infanzia. Per le sue qualità profetiche, gli innamorati lo sfogliano pur di conoscere il proprio destino amoroso. Anche molto ideale per le dichiarazioni d’amore.

Ortensia

L’ortensia per quanto sia un fiore ricco di significati positivi, rappresenta anche il fiore del distacco. Il messaggio che esso racchiude è sottolinea, sono rapporti discreti ma mai troppo intimi. L’ortensia bianca simboleggia la nascita di un amore sincero. Mentre l’ortensia blu indica la passione ardente e quella rosa, simboleggia la gioia di godere dell’amore

Papavero

Il papavero è un fiore umile e semplice, simbolo di resistenza e consolazione, ideale per far sentire la propria vicinanza a chi ha bisogno.

Iris, portatrice di speranza

L’iris assumere il significato di portatore di speranza e buone notizie ideale per omaggiare qualcuno facendo un complimento o per comunicare una buona notizia o una piacevole novità.

Peonia

La peonia è un fiore affascinante, risulta ideale per gli innamorati che non riescono a trovare il coraggio di dichiararsi.

Gerbera

Un fiore dalla bellezza semplice e vivace, che simboleggia gioia, allegria e condivisione. Fiore adatto per inviare la gioia di stare insieme.

Camelia

Simbolo di raffinatezza e perfezione ma anche simbolo di attaccamento amoroso e devozione eterna. Si potrebbe paragonarli al simbolo dell’unione perfetta e immortale. Un fiore unico dai mille colori per un amore grande.

Narciso

I fiori di narciso, dalla bellezza irresistibile e dal fascino unico, sebbene il significato non sia proprio positivo, risulta essere un dono ideale per una persona ironica e dalla bellezza irresistibile.

Azalea

L’azalea è il fiore della speranza, unico nella sua forma vistosa e sgargiante gradevole agli occhi e all’olfatto, ideale come regalo soprattutto nelle occasioni importanti.

Anemone

L’Anemone, fiore dalla natura fragile e caduca, rappresenta l’abbandono, ideale per esprimere la nostalgia e la mancanza.

Elleboro

Si caratterizza per il suo aspetto semplice e raffinato, simbolo di rinascita e di cambiamento, ideale per infondere fiducia e coraggio .

Viola

L’emblema della bellezza, umiltà e modestia. Da sempre amato e apprezzato. Non che simbolo di umiltà e modestia, ideale per ringraziare e inviare un invito.