È stato appena scoperto uno dei sifonoforo più grandi mai trovati. Una spedizione scientifica che si è spinta negli abissi oceanici, ha trovato una strana creatura. Quest’animale è un invertebrato del tutto simile ad filamento, composto da migliaia di organismi collegati uno all’altro. Esistono varie specie di forme molto differenti e mai era stato avvistato un esemplare così lungo.

La ricerca che ha scoperto l’animale, è stata condotta da un team del Western Australian Museum. Il team di ricerca era impegnato ad esplorare i Ningaloo Canyons, cioè una regione degli abissi marini che sono al largo della costa occidentale dell’Australia. La maggior parte della zona è sconosciuta. In un tweet dello Schmidt Ocean Institute possiamo vedere il video del sifonoforo da record.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020