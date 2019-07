Sicurezza Bis, conferma della Camera ma Fico abbandona l’Aula

La Sicurezza Bis è stata approvata dalla Camera, ma il comportamento del Movimento 5 Stelle non è passato inosservato con Fico che abbandona tutto

La Sicurezza Bis è stata approvata dalla Camera ma Roberto Fico ha abbandonato tutto prima di votare. Che cosa è successo in Aula?

L’approvazione del Decreto Sicurezza Bis

La Camera ha confermato il decreto con 322 voti favorevoli, 90 contrari e una astensione. Un provvedimento con fiducia confermata dal Governo già nella giornata di mercoledì con 325 favorevoli e 248 contrari.

Il Senato ora attende di approvare definitivamente il Decreto entro il primo agosto, come definito dal calendario di Palazzo Madama.

La rivolta di Roberto Fico

Quello che però non è passato inosservata è la totale assenza di 17 deputati del M5S nel momento del voto finale, con il Presidente della Camera – Roberto Fico – uscito dall’Aula poco prima che si procedesse con le votazioni.

Assenze giustificate da motivi di salute e personali, non ad altri complotti o ideologie – come si evince da alcune fonti del M5S. A tutto questo bisogna anche aggiungere alcuni deputati in missione, quindi non presenti per motivi professionali.

Matteo Salvini ha tuonato e lanciato direttamente una stoccata a Fico:

“non è d’accordo? Allora lo stiamo facendo bene”

Le sue parole alla festa della Lega Lombarda a Golasecca – Varese – hanno rimbombato e sono arrivate direttamente alle orecchie di Fico che, per ora, non ha replicato.

Si attende ora quindi il passaggio al Senato per l’approvazione definitiva, nonostante i contrari a tutto l’approccio del sistema e della sicurezza in Italia.