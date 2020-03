Sicilia, blocco dei collegamenti via mare: lo stop dal Ministero dei Trasporti

Anche per la Sicilia è stato approvato il blocco dei collegamenti via mare, come da conferma del Ministero dei Trasporti.

Sicilia blindata per il coronavirus? Così ha deciso il Ministero dei Trasporti. Ecco i dettagli.

Blocco dei collegamenti via mare

Il Ministero dei Trasporti ha annunciato di aver bloccato i collegamenti via mare per l’Isola, consentendo solo il trasporto merci ma non quello di persone:

“a seguito della richiesta pervenuta ieri sera a parte della regione, la ministra De Micheli ha firmato nella notte un decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per l’isola”

Una misura restrittiva tra le tante proprio per fronteggiare la profonda crisi del coronavirus in Italia.

Resteranno regolari i trasporti delle merci, mentre per tutti coloro che dovranno muoversi e attraversare lo stretto viene richiesta una autorizzazione da parte del Presidente della Regione che attesi la necessità (di lavoro, salute o altro).

Una stretta voluta anche dal Presidente della Regione Nello Musumeci che ha lanciato l’allarme dopo l’arrivo di oltre 31 mila persone in pochissimi giorni.

Nella nota del Ministero si evince quindi:

sono consentiti gli spostamenti via mare di persone con autorizzazione e necessità urgente, che sia di lavoro – salute o altro comprovato

il trasporto aereo delle persone è assicurato solo per esigenze urgenti con collegamento presso gli aeroporti di Catania e Palermo, con voli verso Roma

tutti gli altri voli sono ad ora sospesi sino a nuova ordinanza

i collegamenti ferroviari diurni sono in attivo solo per la circolazione necessaria, con un treno al giorno Roma/Palermo e viceversa

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare il sito ufficiale del Ministero dei Trasporti o della Regione Sicilia.