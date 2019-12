Siberia, trovato un cucciolo di 18.000 anni tra i ghiacci

Siamo nella freddissima Siberia, dove riemerge dai ghiacci un cucciolo di ben 18.000 anni fa, con pelliccia, denti e naso. Lupo o cane?

In Siberia nel permafrost è stato ritrovato un cucciolo che sembra addormentato ma è morto circa 18.000 anni fa.

Dai ghiacci perenni è riemerso in uno stato di conservazione perfetto, ha pelliccia, dentatura e naso intatti. Gli scienziati s’interrogano su quale sia la sua natura, stanno studiando se si tratti di un lupo, di un primo cane oppure se sia una razza intermedia tra le due.

Il cucciolo tra i ghiacci

L’animale è un maschietto e gli scienziati l’hanno ribattezzato Dogor – che significa amico. Ora il suo corpo si trova al Centro di paleogenetica di Stoccolma ed è oggetto di studi condivisi tra ricercatori russi e svedesi. Si sta cercando di capire a quale specie appartiene: per ora si è solo riusciti a risalire al periodo della sua morte, grazie alla datazione con il carbonio 14.

I dubbi sono sulla specie d’appartenenza. Il Centro di paleogenetica, spiega che Dogor è stato trovato vicino alla città siberiana di Yakutsk. Proseguono dicendo che nonostante i molti dati in possesso non si riesce a stabilire se sia un cane o un lupo e questo

“può indicare che proviene da una popolazione di antenati comuni a entrambi”

come sottolineato David Stanton, uno dei ricercatori. Love Dalen, un altro studioso del Centro, ha invece tweettato dicendo che Dagor potrebbe essere

“il cane più vecchio mai ritrovato”.

I ricercatori sembrano però propendere per la teoria che Dagor sia una via di mezzo, cioè una specie ibrida a metà strada tra cane e lupo, ormai estinta. Stanton ha poi aggiunto che non sappiamo esattamente quando il cane è stato addomesticato. Infatti il periodo in cui Dagor è morto è interessante

“per l’evoluzione di cani e lupi.”

Inoltre aggiunge che con ogni probabilità è possibile che sia stato addomesticato in quel periodo. Ha poi concluso dicendo che

“Dagor può essere un cane, un lupo o anche una via di mezzo tra i due”.

Si stanno conducendo dei test sul suo genoma che potrebbero portare a capire qualcosa di più sulle sue origini.