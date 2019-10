‘Ho un tumore’ Sia rompe il silenzio sulla malattia: costretta a prendersi una pausa dalla musica

Sia annuncia uno stop dal lavoro per una serie di problemi fisici che le provocano dolore cronico tra cui un tumore. Vediamo i dettagli

La cantante Sia ha annunciato via Twitter di doversi prendere una pausa dal lavoro a causa di una malattia genetica e un tumore.

L’annuncio commovente di Sia

La famosissima cantautrice australiana Sia ha incantato il mondo con alcuni dei maggiori successi pop dell’ultimo decennio.

Il suo stile visionario e versatile, che ad alcuni ricorda Bjork, ha dato vita a capolavori come Chandelier, Cheap Trills, Elastic Hearts ed il recente Tunderclouds.

Nei giorni scorsi è apparso un tweet che ha fatto gelare il sangue ai fan della cantante: Sia annuncia infatti un suo temporaneo ritiro dalle scene per seri problemi di salute.

La cantante spiega infatti di essere affetta da una malattia genetica la EDS Ehlers Danlos, una malattia neurologica ed un tumore benigno alla ghiandola pituitaria( l’ipofisi, la ghiandola endocrina alla base del cranio).

Tutto ciò le provoca del dolore cronico e Sia ha perciò deciso di prendersi del tempo per dedicarsi a se stessa.

“Non sto bene, sto soffrendo di dolore cronico, di una malattia neurologica e ho anche la sindrome di Ehlers Danlos.

Ho anche un tumore benigno nella mia ghiandola pituitaria”

La 44enne a questo punto si rivolge alle persone che stanno soffrendo per lasciare loro un pensiero di sostegno e speranza:

“Volevo solo dire a quelli di voi che soffrono di dolore, sia fisico che emotivo, che vi amo, andate avanti. La vita è molto dura. Il dolore è demoralizzante, ma non siete soli.”

Quindi chiarisce cosa ha intenzione di fare ora:

“Per ora mi sono fermata. Ho dato uno stop al lavoro”

La malattia della cantante e la commozione dei fan

La cantante australiana conosciuta per i suoi vestiti di scena stravaganti e le parrucche bicolore è solitamente molto attenta alla privacy, preferendo anche non mostrarsi in volto.

Ora però ha deciso di rivelare le patologie di cui soffre anche per essere del tutto sincera con i suoi fan che le chiedevano come mai da due anni non arrivasse un nuovo album.

Quella più invalidante è di certo la EDS, la Sindrome di Ehlers Dalos.

Questa patologia è una malattia rara, colpisce 1 persona su 5000.

Di origine genetica, interessa il tessuto connettivo come spiegato anche su bussolasanità.

Nello specifico dunque comporta mutazione di quei geni interessati alla produzione di proteine del collagene, sostanza di cui sono composti pelle, ossa, muscoli e tendini.

Tali alterazioni geniche provocano dunque una sintomatologia complessa con lassità dei muscoli e delle articolazioni e ipersensibilità della pelle che diviene anche molto fragile.

Inoltre chi è affetto da tale patologia soffre di stanchezza molto importante ed è soggetto a lividi e lesioni frequenti.

Per tale patologia che causa molto dolore non esiste attualmente una cura ma la terapia attraverso fisioterapia,antidolorifici e antinfiammatori può solo tenere sotto controllo i sintomi.

In questo periodo sono molti i vip che stanno aprendosi con il pubblico raccontando le malattie che hanno o devono affrontare, come nel caso di Emma Marrone.

I milioni di fans della cantante Sia in tutto il mondo sono rimasti commossi e colpiti dalle parole della loro artista preferita e attendono presto di rivederla sulla scena e di riascoltare la sua incomparabile voce.