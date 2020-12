Si vaccina contro il Covid Franco Locatelli (Css): “Facciamolo tutti, è sicuro”

Oggi la prima somministrazione del vaccino Pfizer-BioNtech contro il Covid-19 per Franco Locatelli.

Il presidente del Consiglio superiore della Sanità, Franco Locatelli, si è sottoposto oggi alla vaccinazione contro il coronavirus, effettuando una registrazione, da mostrare ai media.

Nel corso del video, che è stato poi divulgato dal Ministero della Salute, Locatelli ha affermato:

“Ha un valore per me straordinariamente importante, perché è la strada per creare un’immunità protettiva rispetto a Sars-Covid-2”.