Lontana dalla telecamere a causa della quarantena, Federica Sciarelli torna alla conduzione della storica trasmissione di Rai 3 ‘Chi l’ha visto?’.

Il Coronavirus sta apportando cambiamenti nella vita di tutti noi e anche i palinsesti televisivi hanno subito rivoluzioni, spostamenti e cospicui tagli. L’emergenza sanitaria internazionale sta mettendo k.o. numerosi professionisti del mondo del giornalismo e non.

La quarantena di Federica Sciarelli

Dopo aver avuto contatti ravvicinati con il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, risultato positivo al test del virus Covid-19, la conduttrice Federica Sciarelli è stata messa in isolamento domiciliare per ben due settimane.

Il ritorno della trasmissione ‘Chi l’ha visto?’

Adesso, però, ecco che fa il suo glorioso ritorno in tv. Lo storico programma Rai ha dato il lieto annuncio attraverso il profilo ufficiale di Instagram:

“Torna ‘Chi l’ha visto?’. Solo per questa settimana andremo in onda il giovedì. Ci vediamo il 26 marzo in prima serata in diretta su #Rai3. #chilhavisto“

Oggi, giovedì 26 marzo, il celebre programma d’approfondimento di casi di cronaca ‘Chi l’ha visto?‘ verrà trasmesso regolarmente su Rai 3, dopo il necessario stop. Il ripristino della messa in onda è, ovviamente, legato agli sviluppi del periodo di quarantena della conduttrice romana.

Le misure cautelative di Rai 3

Lo stop provvisorio, che era scattato a seguito della positività al virus del Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, è stato revocato e lo studio televisivo di ‘Chi l’ha visto?‘, chiuso per svariate settimane per motivi di sanificazione, è pronto per accogliere la conduttrice e la produzione.

La sospensione delle scorse settimane aveva suscitato, inevitabilmente, l’amarezza e il dispiacere del pubblico. Ma, essendo Federica Sciarelli entrata in contatto con un soggetto positivo al virus Covid-19, ha dovuto seguire le direttive che il governo italiano ha emanato a tutti i cittadini, ovverosia la cosiddetta quarantena.