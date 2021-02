Erano considerati patogeni poco “rilevanti”, ora si ricerca un vaccino contro tutti i coronavirus

Per anni sono stati i responsabili di quello che viene considerato il più delle volte un male di stagione, il raffreddore.

Dal raffreddore alla pandemia, i volti di un’agente patogeno.

Un vaccino per tutti i coronavirus

Con il dilagare del contagio di Sars e Mers, ma principalmente a causa della pandemia di Covid-19, il modo di approcciarsi a questo patogeno è cambiato totalmente.

Come riferisce Fanpage, i coronavirus sono stati a lungo ritenuti come degli agenti patogeni clinicamente poco significativi, essendo questi in passato gli artefici di semplici raffreddori.

Per il fatto che si tratta di patogeni molto somiglianti e che ce ne sono moltissimi in natura pronti a fare il salto di specie, gli sviluppatori hanno cominciato a progettare un vaccino universale.

Si era negli anni ’60 del secolo passato che i coronavirus venivano scoperti in laboratorio, per decenni questi patogeni sono stati ritenuti poco importanti, poiché era a causa loro che si subiva quel malanno, che per quanto può presentarsi più volte nel corso dell’anno e spesso è provocato dai rhinovirus.

Per questo motivo le case farmaceutiche non hanno creduto di una qualche rilevanza creare un vaccino in grado di opporsi a loro.

Sindrome respiratoria acuta grave

La famigerata Sars, acronimo di Sindrome respiratoria acuta grave apparsa nel nuovo millennio tra il 2002 e il 2003 ha causato circa 10mila contagi in venti Paesi, che ha provocato la morte di circa 800 persone.

Dopo la mutazione di specie di questo coronavirus, che dai pipistrelli è passato all’uomo per tramite di un piccolo mammifero chiamato zibetto, si sviluppò un primo vaccino contro questi patogeni.

La trasmissibilità ridotta, e le misure di arginamento fecero si che la SARS sparisse in fretta, e con lei i propositi di un vaccino.

L’evoluzione, o come siamo abituati a sentirlo chiamare spillover, si è presentato molti anni dopo con il MERS-CoV che che tra il 2012 e il 2014, fece 131 vittime per poi sparire nuovamente. Solo che la MERS si presentava più letale della SARS, almeno del 30%.

Con il recente spillover del coronavirus SARS-CoV-2, origine dell’attuale pandemia mondiale la ricerca recuperando il lavoro fino ad ora fatto contro i coronavirus, ha deciso di concludere lavoro questa volta fino al vaccino.

Scienziati si stanno muovendo concretamente verso un vaccino contro tutti i coronavirus, non resta dunque che aspettare che la ricerca vada avanti per sapere se ci sarà vaccino pancoronavirus davvero efficace.