Roma, si ribalta un carrello del supermercato: bambina di 16 mesi ricoverata in gravissime condizioni

La piccola era con la madre a fare la spesa, quando il carrello l’ha schiacciata sotto il suo peso.

Trasferita con l’eliambulanza all’ospedale Camillo, le sue condizioni sono giudicate piuttosto gravi.

Tragedia al supermercato

Era al supermercato con la sua mamma, come tante volte era accaduto in passato, quando è rimasta coinvolta in un terribile incidente.

Una bambina di 16 mesi è rimasta schiacciata sotto un carrello della spesa.

La piccola, che era seduta nell’apposito spazio riservato ai bambini, è rimasta schiacciata dal carrello, forse per via dei pesanti oggetti contenuti al suo interno.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10:30 di stamattina al supermercato Pewex, sito al chilometro 20,800 della via Casilina, zona Pantano-Borghese.

Trasferita in elisoccorso

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e la piccola è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale San Camillo di Roma.

Le sue condizioni sono giudicate particolarmente gravi. La piccola ha infatti riportato un trauma cranico, perché il carrello del supermercato le è caduto sulla testa.

Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma per accertare le condizioni in cui si è verificato l’incidente e le cause dello stesso.

Notizia in aggiornamento.