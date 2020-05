Shining, che fine hanno fatto gli attori del capolavoro di Kubrick?

Che fine hanno fatto gli attori di Shining, vediamo come sono diventati oggi gli interpreti del cast originale del capolavoro di Kubrick

Scopriamo insieme come sono diventati oggi gli attori di Shining, il film di Stanley Kubrick uscito nel 1980!

Il successo di Shining

Shining è considerato uno dei capolavori della cinematografia mondiale! Tratto dal romanzo di successo di Stephen King, il film è uscito nelle sale nel 1980 ed è ancora oggi considerato un vero e proprio cult.

La pellicola ha consacrato di fronte al grande pubblico l’attore Jack Nicholson e ha reso noti anche interpreti come Shelly Duvall. Scopriamo insieme come sono diventati oggi!

Shelly Duvall – Wendy Torrance

Shelly Duvall non ha trascorso il periodo più felice della sua vita durante le riprese di Shining. Il metodo di Kubrick, infatti, era estremamente meticoloso e metteva a dura prova la resistenza degli attori. Per la Duvall il percorso creativo è stato particolarmente estenuante. La scena in cui tenta di difendersi con la mazza in mano sulle scale, ad esempio, è stata rifatta ben 127 volte! La Duvall ha recitato fino al 2002, per poi ritirarsi dalle scena. Nel 2016 è apparsa in televisione e ha dichiarato di soffrire di disturbi mentali.

Danny Lloyd – Danny Torrance

Danny Lloyd è l’attore che interpreta il bambino che possiede il dono della luccicanza. Aveva 7 anni all’epoca delle riprese e gli era stato detto di trovarsi in un film drammatico. L’attore recitò soltanto un’altra volta, due anni più tardi. in un film per la tv. Nel sequel di Shining, Doctor Sleep, è apparso in una sequenza come comparsa durante una partita di baseball. Oggi vive a Elizabethtown, dove è professore di biologia al college.

Lisa e Louise Burns – Le gemelle

Le gemelline di Shining sono tra le figure più icone del film di Stanley Kubrik. Le due sorelle, oggi 54enni, hanno un piacevole ricordo del loro periodo sul set. Nel presente, le due donne si divertono con un account Twitter dove postano spesso materiale relativo al film.