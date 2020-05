Sharon Fonseca, chi è la fidanzata di Gianluca Vacchi?

Chi è Sharon Fonseca, la modella venezuelana fidanzata con Gianluca Vacchi, che porta in grembo il loro bebè e che renderà presto papà il magnate bolognese

Scopriamo insieme tutti i segreti di Sharon Fonseca!

Chi è Sharon Fonseca

Nasce in Venezuela, il 31 gennaio del 1995, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Intraprende da giovanissima un’importante carriera nel mondo della moda, sfilando per brand del calibro di Elisabetta Franchi.

Appassionata di fashion, make up e lifestyle, cura un suo blog in cui approfondisce tali tematiche. La giovane ha lanciato anche la sua azienda di gioielli, la Omkara. La Fonseca è anche un’influencer sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito di più di 1 milione di follower.

Da un po’ di tempo la donna ha una relazione con il magnate bolognese Gianluca Vacchi.

L’annuncio della gravidanza

Nella giornata della festa della mamma giunge l’annuncio della gravidanza Sharon Fonseca, che renderà presto padre Gianluca Vacchi.

La comunicazione è stata data attraverso il profilo Instagram del magnate bolognese. Vacchi, 52 anni, ha infatti pubblicato un filmato che lo ritrae assieme alla sua Sharon, sotto cui ha scritto: “Buona giornata della mamma. Vogliamo condividere qualcosa di davvero speciale“.

Nel video, il bolognese e la venezuelana annunciano che presto diventeranno genitori. Vacchi ha dichiarato che Sharon è la mamma che ha sempre sognato per i suoi figli. La modella ha rubato il cuore del magnate poco dopo la fine della storia d’amore con Giorgia Gabriele.

La coppia sta insieme ormai da tempo e ora corona il proprio amore mettendo al mondo un bambino, il primo figlio per entrambi.

Il video caricato sui rispettivi social ha trasmesso una grande emozione ai fan della coppia, che ora si chiedono quando avverrà il lieto evento.

In realtà non è ancora noto quando partorirà la modella venezuelana né se il bebè che porta in grembo sia un maschio o una femmina.