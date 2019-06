Striscia La Notizia, la velina racconta il brutto incidente: ‘Caduta dalle scale dell’aereo’

Paperissima Sprint: la velina Shaila Gatta racconta la caduta dalla scala dell’aereo, ecco cosa è successo

La velina, Shaila Gatta, racconta cosa è successo dopo la chiamata con Antonio Ricci.

Shaila Gatta: cade dalle scale dell’aereo, il motivo

In una recente intervista a TeleSette Shaila Gatta ha raccontato un momento particolarmente divertente della sua vita. Nel dettaglio, la conduttrice ha condiviso con i lettori una delle papera che l’ha vista protagonista prima di divenire famosa sul piccolo schermo.

La velina di Striscia La Notizia ha confessato un aneddoto che riguarda il momento in cui il direttore del tg satirico l’ha chiamata. In quella occasione, le ha comunicato di essere stata scelta come ballerina del programma. La giovane ha affermato che quando ha ricevuto la sua telefonata era di ritorno da Parigi. Tuttavia, l’emozione le ha giocato brutti scherzi:

“Quando ho saputo di essere stata scelta come velina di Striscia la Notizia, stavo tornando da Parigi: per l’emozione ho fatto tutta la scaletta di discesa dell’aereo sul sedere! Diciamo che mi ha portato fortuna.

Paperissima Sprint: le parole su Vittorio Brumotti

Shaila Gatta e Mikaela sono le nuove conduttrici di Paperissima Sprint, programma di Canale 5 in cui sono trasmessi video di alcune gaffes capitate ai personaggi del mondo dello spettacolo. Sono anche trasmessi filmati amatoriali con errori e gag realizzati da persone comuni. Con loro anche il campione di bike trial, Vittorio Brumotti e il Gabibbo.

Nel corso della sua intervista, la velina ha dichiarato che quando quando Antonio Ricci le ha chiamate per informarle, lei e Mikaela gli sono quasi saltate addosso dalla gioia.Per quanto riguarda il collega di avventure, Vittorio Brumotti, la velina ha affermato che è un mito perchè non si prende mai sul serio e in questo somiglia molto a loro due.