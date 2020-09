View this post on Instagram

(Scorrete per un po’ di nostalgia) Oggi Désolée ha raggiunto 6 MLN di views su YouTube! Grazie davvero! 🌙🌙 (Swipe left for a little nostalgia) Today Désolée reached 6 MLN views on YouTube! Thank you all! Dzięki! 🌙🌙 #shanguy #shady #interview #jakatomelodia #warsaw #music #video #6 #million #poland #italy #russia #france #USA #kazakhstan #goodvibes #grayhair #spacebuns #interview #tv #instagood