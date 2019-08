Bologna, ruspe per lo sgombero del centro sociale Xm24: barricate abbattute

E’ in corso lo sgombero del centro sociale Xm24 con le ruspe che hanno appena abbattuto tutte le barricate in essere. Cosa sta succedendo?

Il centro sociale Xm24, il più famoso di Bologna, sta per essere raso al suolo dalle ruspe – a lavoro da questa mattina. Ecco come procede.

Gli attivisti dentro e fuori dall’edificio

Sono iniziati questa mattina i lavori per lo sgombero dell’edificio ma gli attivisti aumentano a vista d’occhio, per protestare e cercare di bloccare tutto quanto.

Fuori dal centro ci sono circa 300 persone ed è anche presente il consigliere comunale della Lega Umberto Bosco – allonatosi poi per motivi di sicurezza.

La situazione attuale – che si evolve ogni minuto – vede alcuni attivisti ancora all’interno dell’edificio, mentre altri sono seduti sul tetto dell’ex mercato ortofrutticolo mentre sbandierano bandiere in segno di accesa protesta.

Sono arrivati sul posto sin dal mattino presto Carabinieri e Polizia in tenuta antisommossa, chiudendo la circolazione antestante sempre per motivi di sicurezza.

Le ruspe che devastano tutto l’edificio

La ruspa sta lavorando direttamente sull’edificio, cercando di sgomberare tutto nel minor tempo possibile e le barricate sono state abbattute direttamente.

Nel momento in cui il messo è entrato in azione, molti gli attivisti che hanno cercato di spingere le reti che ne delimitano l’area esterna per non far passare nessuno.

Sono attimi di alta tensione dove si cerca di non creare alcuna sommossa, con gesti estremi e violenti.