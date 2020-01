Una barista in cerca di personale e non riesce a trovare persone disposte a lavorare nel fine settimana. È quanto accade in un bar di Rovigo

La vicenda della barista costretta a limitare gli eventi della sua attività, per carenza di personale.

Barista di Rovigo in cerca di personale

Una vicenda che in un momento delicato come questo, in cui trovare un lavoro dovrebbe davvero essere considerata una fortuna, sembra inverosimile. C’è chi un impiego lo offre, ma non trova nessuno disposto ad accettarlo.

La storia arriva da Rovigo, precisamente dall’attività Il Locale, dove la barista e proprietaria non riesce a trovare personale disposto a lavorare nel week-end.

Come riporta Il Gazzettino, Maura Cavallaro è alla ricerca di un aiuto per il suo bar da oltre due anni, ma, almeno finora nessuno sembra propenso a lavorare nei giorni di festa.

Come racconta la stessa Cavallaro, molte persone, soprattutto giovani, hanno fatto colloqui e chiesto informazioni sull’impiego. Dopo un periodo di prova o senza neppure iniziare a lavorare, tutti hanno preferito mollare.

“I giovani preferiscono il reddito di cittadinanza”

La scelta dell’attività de Il Locale sembra andare controccorrente rispetto a quelle che sono le abitudini dei rodigini: nessun sabato sera da sballo, ma cultura, musica jazz e incontri letterari.

Una rotta che, secondo la barista, le avrebbe portato anche l’allontanamento degli altri esercenti, che preferiscono offrire buffet di scarsa qualità e musica a tutto volume.

La padrona di casa confessa di aver pensato più volte di chiudere il bar, perché da sola non riesce più a portare avanti l’attività. Secondo la Cavallaro, parte della colpa di quest’apatia e scarsa voglia di lavorare sarebbe da addurre al reddito di cittadinanza.

“I ragazzi preferiscono restare sul divano a percepire il reddito di cittadinanza, piuttosto che lavorare”

ha raccontato la barista, che non smette di sperare in un aiuto per il suo locale.