Gli aficionados de L’Isola dei Famosi 2021 fanno un’attenta analisi di questa edizione del format ed esprimono giudizi impietosi.

Parla di incongruenze e irregolarità, il pubblico de L’Isola dei Famosi 2021. Non si perde in retorica e attacca gli autori televisivi di Canale 5, che non ha mai lodato sotto alcun aspetto.

L’Isola dei Famosi 2021, pubblico a gamba tesa contro gli autori

Gli autori de L’Isola dei Famosi 2021, pur di ottenere soddisfazioni legate ai dati Auditel, hanno perduto autorevolezza e credibilità. Il pubblico, che col tempo è divenuto via via più consapevole ed esigente, gli punta il dito contro e ne mette in discussione le scelte:

“Ma qualcuno licenzi questi autori. Scherzi inutili, sfide impari, eliminazioni e ripescaggi fatti a casaccio. Ma che è?”

Sebbene non ci sia nulla al momento che autorizzi i sospetti sui brogli nelle dinamiche del reality, numerosi telespettatori non lesinano critiche ed esprimono giudizi severi. Smontano uno ad uno i bluff, le catene di salvataggio, le gare Leader e tutti i favoritismi sospetti.

Questa non è altro che la punta di un icerberg che da mesi punta dritto gli autori di Ilary Blasi. Per il pubblico nulla ormai potrà cancellare questa pagina infelice di televisione.

Io l’ho detto sono gli autori che hanno reso quest’isola una cagata. Il cast ci poteva stare, Ilary vabbè forse too much, rosolino top, Opinionisti sufficienti. Ma i giochi, le dinamiche del gioco gli scherzi, chi far mangiare chi no. Insomma autori bocciati!#isola — Pucci (@Pucci21981310) May 31, 2021

Ma qualcuno licenzi questi autori. Scherzi inutili, sfide impari, eliminazioni e ripescaggi fatti a casaccio. Ma che è #isola — Christian (@Christi76350980) May 31, 2021