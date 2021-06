Che tra sorelle ci sia competizione è normale, ma tra Ginevra Lamboghini ed Elettra la sfida può mandare in tilt il pubblico maschile.

Due rampolle ereditiere del casato Lamborghini si confrontano.

La sfida del micro slippino

Entrambe bellissime le due ereditiere di casa Lamborghini non possono non attirare l’attenzione. La minore Elettra fa parlare di se oltre che per le forme mozzafiato, per le sue capacità canore.

Per essere sicura che l’evento non sfuggisse ai fan, Elettra ancor prima di far uscire l’ultima creatura, “Pistolero”, ha postato immagini promozionali.

La bella Elettra è apparsa ai suoi fan immersa in una vasca in quello che sembra latte ( d’asina?), come pareva fare la stupenda Cleopatra, anche se in effetti il liquido sembra essere un po’ troppo denso.

Per tutta risposta la più grande delle sorelle, Ginevra presagisce a possibili emicranie sui social network, quando pubblica alcuni scatti da che potrebbero come niente provocare un arresto cardiocircolatorio in cui è praticamente mezza nuda.

Ginevra Lamborghini gli scatti bollenti

Con le misure decisamente differenti queste due sorelle di certo non si scambiano i vestiti, ma come qualche lingua malevola ha scritto a quanto pare, non si scambierebbero nemmeno i like su Instagram, e men che meno consigli su twerk e i vocalizzi, Figuriamoci i costumini, e per ini intendo davvero ini…

Ginevra si è laureata in Marketing della Moda, è in seguito è diventata direttrice creativa, ideando anche una linea borse di cui lei era anche testimonial.

Entrambe le sorelle sono dotate di una bellezza stupefacente oltre che di fisici pressoché perfetti. Ma per non far mancare anche la sua di “presenza fisica” su Instagram al pari di Elettra, Ginevra ha postato scatti in costume, e intimo da urlo, conquistando anche lei sempre di più i followers su Instagram.

La bella 28enne, ha piazzato tra le stories il suo corpo coperto soltanto da un perizoma.