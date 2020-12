Sex and the City, spoiler: gran ritorno ma con un’assente nel cast,...

Secondo gli ultimi spoiler una delle fiction più seguita degli ultimi anni starebbe per tornare per la gioia dei fan. Ecco le news!

Scopriamo tutto sul ritorno delle “ragazze newyorkesi”, vi anticipiamo che una di loro potrebbe essere assente.

Se siete curiosi di sapere di quale attrice si tratti e del destino del suo personaggio continuate a leggere!

Sex and the City sta per tornare?

Gli spoiler annunciano grandi novità in arrivo per i fan della sit com che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo.

La serie è stata ideata da Darren Star e prende spunto dai romanzi di Bushnell. L’apprezzamento del pubblico è stato tale che si sono sviluppate 6 serie ed un film per il grande schermo.

L’obiettivo a cui tutti i fan mirano e che dalle ultime anticipazioni pare confermato è una nuova serie nuovamente per il canale HBO.

Il ritorno di Sex and the City è tanto più probabile anche perché proprio su HBO sarà proposto il reboot di Gossip Girl.

Scopriamo allora una novità incredibile che riguarda la nuova serie dell’iconica serie tv!

Il cast senza un’attrice fondamentale

A dare un primo indizio è stata una delle storiche protagoniste, l’amata Sarah Jessica Parker. L’attrice ha ribadito che tornare ad interpretare Carrie e la sua vita nel momenti storico attuale- a dieci anni dal film- sarebbe una bella sfida.

“Mi piacerebbe vedere dove sono oggi. Il mondo è cambiato molto non solo rispetto alla serie ma anche dopo i film.. Sarebbe interessante sapere cosa pensa di tutto questo Carrie.”

La Parker si riferisce all’avvento della tecnologia ma anche a cambiamenti sociali come la nascita del movimento #metoo e gli scandali.

Da più fonti però pare che nel nuovo reboot non ci sarebbe Kim Cattral l’indimenticabile interprete di Samantha Jones.

Perché vi chiederete? Come vari tabloid riportano, tra cui anche Meteo Week, i motivi sarebbero diversi. Tra questi alcuni rumors parlano di divergenze caratteriali proprio tra la Cattrall e la Parker.

Proprio l’attrice 61enne ha dichiarato nel podcast “Women’s Prize for Fiction” di aver raggiunto la serenità di poter scegliere liberamente.

“Sono abbastanza fortunata da poter scegliere… Mi sento fortunata ad aver interpretato Samantha ma non ho alcun interesse a interpretarla di nuovo”.

Il nuovo reboot vedrebbe dunque la luce senza il personaggio della vulcanica Samantha o con una nuova interprete nel ruolo?

Ancora non è chiaro anche se alcune ipotesi sono state fatte addirittura intorno alla possibile presenza di Sharon Stone nel ruolo della Jones.

Come la prenderanno i fan della serie più glamour e divertente degli ultimi anni? Oltre alla Parker dunque dovremmo rivedere Cynthia Nixon e Kristin Davis.

Per scoprire i prossimi spoiler su Sex and the city continuate a seguirci!