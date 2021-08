Sex and the City, Chris Noth avvistato sul set: il ritorno di...

Una grande notizia per tutti i fan di Sex and the City, il marito di Carrie fa il suo ritorno sul set: in tanti sono in delirio per i possibili scenari della trama, cosa succederà?

Le riprese del reboot di Sex and the City sono iniziate, la serie tv si chiamerà And Just Like That.

Il ritorno di Chris Noth, Mr Big

La HBO, casa produttrice del progetto, è pronta con la messa in onda delle nuove puntate della serie tv.

Un ritorno che porterà a un grande successo, stiamo parlando proprio di Chris Noth, l’interprete di Mr. Big.

L’attore sarà tra i protagonisti del revival e recentemente è stato avvistato sul set dove si stanno registrando le riprese delle nuove puntate.

Già qualche mese fa è stata confermata la sua presenza, anche se ci sono stati dei momenti di incertezza.

Ad oggi abbiamo la conferma, i fan della serie tv sono già in delirio e lo scatto che lo ritrae alle prese con i copioni in poco tempo ha già fatto il giro del web.

Mr. Big e Carrie: saranno una coppia nel reboot di Sex and the City?

E’ certo che Chris Noth tornerà ad essere il marito di Carrie, l’affascinante Mr. Big.

L’unico che è stato in grado di condurla fino all’altare, i due avevano festeggiato il loro secondo anniversario di matrimonio nel sequel del primo film di Sex and the City, quindi si ipotizza che stiano ancora insieme dopo tutto questo tempo.

Non è stato ancora confermato nulla su di loro, dato che HBO ha preferito non fare spoiler a riguardo, ma cosa succederà?

Il reboot della storica serie tv racconterà la vita da cinquantenni di Carrie e le sue amiche di sempre, Charlotte e Miranda, nella New York di oggi.

Mesi fa, quando è stato annunciato il ritorno di Chris, il produttore Michael Patrick King aveva rivelato:

“Sono entusiasta di lavorare con Chris di nuovo in And Just Like That… . Come avremmo mai potuto fare un nuovo capitolo della storia di Sex and the City senza il nostro Mr. Big?“

Una presenza davvero molto importante che tutti attendevano da tempo.

Purtroppo Kim Cattrall, l’interprete di Samantha, non sarà presente nel revival, ma comunque i produttori ci sorprenderanno con dei personaggi nuovi che sicuramente non ci faranno annoiare.

Leggi anche –> Grave lutto per Sex and the City: addio ad uno dei volti della celebre serie americana